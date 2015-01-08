台湾货币市场：1月8日及本提存期资金预期变化一览表

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透台北1月8日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期6,444.80亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --财政部发行273天期104-1期国库券，金额287亿台币。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)2,288.8亿台币： 01/09 2,773.00亿台币 01/12 1,036.50亿台币 01/13 4,205.00亿台币 01/14 2,762.00亿台币 01/15 4,011.00亿台币 01/16 1,116.50亿台币 01/19 2,032.50亿台币 01/20 957.00亿台币 01/21 806.00亿台币 01/22 3,194.00亿台币 01/23 3,571.50亿台币 01/26 2,457.00亿台币 01/27 2,464.50亿台币 01/28 2,270.50亿台币 01/29 14.00亿台币 01/30 19.00亿台币 02/02 6,759.80亿台币 02/03 1,839.00亿台币 --公债还本付息927.821475亿台币。 1/9 102甲1期2息 5.5亿台币 1/12 99甲1期本金 800亿台币 1/12 99甲1期5息 7亿台币 1/13 100甲2期4息 13.8125亿台币 1/15 102甲2期2息 7亿台币 1/17 103甲1期1息 2.1875亿台币 1/18 89甲7期15息 31.25亿台币 1/20 101甲2期3息 13亿台币 1/20 103甲2期1息 3.948975亿台币 1/22 88甲3期16息 14.1225亿台币 1/28 99甲2期5息 13.5亿台币 1/28 102甲3期2息 10.5亿台币 1/29 103甲3期1息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： *--1/9：瑞士银行伦敦分行发行1亿美元30年期零息债。 --1/9：财政部发行三年期公债104/1期，预估金额350亿台币，6日标售。 --1/12：央行发行两年期定存单，预估金额200亿台币，9日标售。 --1/14：财政部发行182天期104-2期国库券，暂定金额250亿台币，13日标售。 --1/23：财政部发行20年期公债104/2期，预估金额400亿台币，20日标售。 *--1/26：汇丰银行发行2.2亿美元30年期零息债。 --2/3：财政部发行91天期104-3期国库券，暂定金额300亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜; 审校 董永年)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。