台湾央行：共发行1,131亿台币存单，存单发行余额持平

投行观点：Garmin Ltd目标价由55下调至50美元--摩根大通
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路透台北1月7日 - 台湾央行周三公布，共发行1,131亿台币存单。与今日存单到期金额1,131亿台币相较，存单发行余额持平。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,093.0
91天期 0.93 31.0
182天期 1.05 7.0
央行上日共发行1,865亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,831.60亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为142亿台币，累积超额准备为652亿台币、加计前期1%的超额准备为2,781亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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