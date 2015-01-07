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货币新闻 | 2015年 1月 7日 星期三 16:29 BJT

台湾央行：共发行1,131亿台币存单，存单发行余额持平

路透台北1月7日 - 台湾央行周三公布，共发行1,131亿台币存单。与今日存单到期金额1,131亿台币相较，存单发行余额持平。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,093.0

91天期 0.93 31.0

182天期 1.05 7.0

央行上日共发行1,865亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,831.60亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为142亿台币，累积超额准备为652亿台币、加计前期1%的超额准备为2,781亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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