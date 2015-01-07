台湾央行：共发行1,131亿台币存单，存单发行余额持平

路透台北1月7日 - 台湾央行周三公布，共发行1,131亿台币存单。与今日存单到期金额1,131亿台币相较，存单发行余额持平。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,093.0

91天期 0.93 31.0

182天期 1.05 7.0

央行上日共发行1,865亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,831.60亿台币。