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货币新闻 | 2015年 1月 7日 星期三 14:52 BJT

路透基点：台湾2014年银团贷款规模仅略增，融资需求迟滞--TRLPC

中国旭光高新材料集团有限公司无力偿还2014年4月到期的8,500万美
元一年期无担保贷款。同年9月，索力鞋业的两名高管失联，卷走了8月签
订的6,000万美元三年期贷款。
    
    中国民营企业的贷款违约风险上升引起当局的高度重视，由此引发一
系列对银行与大陆借款企业相关敞口的调查。台湾和香港的监管当局加强
审查台湾银行业者及其持有的中国信贷敞口。
    
    “以前台湾银行主要专注于中国相关贷款业务，但我们现在会更加谨
慎，”合作金库的许钰敏说。“台湾银行未来扩大在中国大陆的业务将成
为趋势，我们正在内地成立更多分支机构和附属公司。只是扩张的步伐不
会像以前那么快了。”(完)
  
 (编译 艾茂林/张涛/朱晓军/白云; 审校 李婷仪/戴素萍/高琦)
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