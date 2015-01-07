国际油市：油价触及新低，跌势结束遥遥无期

“油价近期仍偏空，”澳新银行周三在报告中称。

“虽然我们预计高成本页岩油生产商会首先减产，但这可能要等到2015年中段，”报告还称。

前油企高管及前日央行审议委员中原伸之向路透表示，他也预计油价续跌。

“由于中国经济增长放缓，而且此前超过100美元属于历史‘异常水平’，所以油价可能会继续下滑，”他表示。

“如果油价最低降至20美元左右，我也不会吃惊...纯粹取决于供需。油价上行有限制，因为高能源价格打压经济增长，”他称。(完)

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