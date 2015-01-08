台湾经济指标预测--1月8日至2月26日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/9 1600 出口 12月 +1.5% +3.7% * 1月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +6.0% 1/22 0830 季调失业率 12月 -- 3.87% 1/23 1600 工业生产 12月 -- +6.86% * 1月26日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/26 1610 M2年增率 12月 -- +5.22% * 2月2日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/5 1610 外汇存底 1月底 -- 4,189.8亿美元 2/5 0830 消费者物价指 1月 -- +0.61% 数(CPI) * 2月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/26 1610 经常帐 第四季 -- 顺差158.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- +3.63%(统计值) -- -- 重贴现率 第一季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。