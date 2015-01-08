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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 14:49 BJT

表格：外资及陆资在台股买超88.37亿台币,中止连三日卖超

路透台北1月8日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超88.37亿台币,中止先前连续三个交易日卖超共计250.78亿台币；上交易日修正后为卖超38.14亿台币。

三大法人今日合计买超101.68亿台币，上交易日修正后为卖超25.87亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

1/8 +88.37 +6.99 +1.95 +4.37 +101.68

1/7 -38.14r +10.64 -2.61 +4.24r -25.87r

1/6 -180.69 -23.30 +2.25 -6.09r -207.83r

1/5 -31.95r +16.10 +5.68 -0.44r -10.62r

本月累计 -162.41 +10.43 +7.26 +2.08 -142.65

2014

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r

11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r

10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r

9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r

8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r

7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r

6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r

5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r

4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r

3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r

2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)
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