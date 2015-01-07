表格: LME金属库存最新变化--1月7日

投行观点：Garmin Ltd目标价由55下调至50美元--摩根大通
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路透伦敦1月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 178,675 -100 锡 12,120 +10 铅 221,975 持平 锌 680,850 -4,200 铝 4,184,400 -10,350 镍 415,812 +474 铝合金 26,520 持平 NASAAC 80,440 -220 *NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品 库存数据 库存分布 种 种 铜 <MCU-STOC <0#MCUSTX-LO 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-L KS> C-GRD> KS> OC-GRD> 铝 <MAL-STOC <0#MALSTX-LO 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-L KS> C-GRD> KS> OC-GRD> 锌 <MZN-STOC <0#MZNSTX-LO 铝 <MAA-STOC <0#MAASTX-L KS> C-GRD> 合 KS> OC-GRD> 金 镍 <MNI-STOC <0#MNISTX-LO NAS <MNA-STOC <0#MNASTX-L KS> C-GRD> AA KS> OC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 白云; 审校 朱晓军)
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