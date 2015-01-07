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货币新闻 | 2015年 1月 7日 星期三 17:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月7日

路透伦敦1月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              178,675            -100
      锡               12,120             +10
      铅              221,975            持平
      锌              680,850          -4,200
      铝            4,184,400         -10,350
      镍              415,812            +474
    铝合金             26,520            持平
    NASAAC             80,440            -220
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
          
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>        
 品   库存数据   库存分布      品   库存数据   库存分布
 种                            种              
 铜   <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LO   铅  <MPB-STOC  <0#MPBSTX-L
      KS>        C-GRD>                   KS>      OC-GRD>
 铝   <MAL-STOC  <0#MALSTX-LO   锡  <MSN-STOC  <0#MSNSTX-L
      KS>        C-GRD>                   KS>      OC-GRD>
 锌   <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LO   铝  <MAA-STOC  <0#MAASTX-L
      KS>        C-GRD>         合        KS>      OC-GRD>
                                金             
 镍   <MNI-STOC  <0#MNISTX-LO  NAS  <MNA-STOC  <0#MNASTX-L
      KS>        C-GRD>         AA        KS>      OC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 白云; 审校 朱晓军)
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