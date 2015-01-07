《路透晚报》--1月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：对金融机构农户小额贷款的利息收入三年免征营业税--财政部

中国财政部周三发布关于延续并完善支持农村金融发展有关税收政策的通知，自2014年1月1日至2016年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征营业税。

--路透专访：中国经济主要问题是滞胀，今年增长指导目标不宜变--专家

鉴于经济下行压力仍大，市场普遍预期中国今年会将GDP（国内生产总值）增长目标下调至7%。不过前全国人大财经委副主任贺铿认为，在防范金融危机的前提下，2015年中国经济会略好于2014年，并建议今年的指导性经济增长目标不宜改变，仍保持在7.5%左右。

--《中国数据观测》四季度GDP增速料降至7.2%，12月通胀和工业略回升

路透综合约22家机构预测中值结果显示，2014年四季度GDP同比增速料进一步放缓至7.2%，受国际大宗商品价格持续下跌影响，12月PPI同比跌幅料扩大至3.1%；当月CPI同比涨幅预计为1.5%。

--《中国数据观测》12月新增人民币贷款料高位持稳，M2增速小幅提升

路透调查的23家机构预测中值显示，中国12月新增人民币贷款预计与上月持平为8,527亿元人民币；而12 月末M2同比增速小幅上升至12.5%。多种信贷需求的回暖以及积极的信贷政策，促进了当月新增人民币贷款在 全年信贷中的占比大幅高于往年同期。

--《中国数据观测》12月出口增速料温和反弹，内需不足将拖累进口增速恶化

最新路透调查结果显示，高基数效应的消除有助中国2014年12月出口增速反弹，但回升 幅度有限；进口增速受累于内需不足与大宗商品价格回落，料会续降；同期贸易顺差预计基 本持稳，仍将高企。

--中国反腐：周永康涉嫌犯罪已被移送司法机关依法处理--中纪委

中国中纪委周三称，周永康、蒋洁敏、李东生、李崇禧、申维辰等涉嫌犯罪已被移送司法机关依法处理。中纪委副书记、监察部部长黄树贤在新闻发布会上称，目前正在立案审查的还有令计划、苏荣等案件。

--香港房地产：11月私人住宅楼价连升八个月，连续七个月攀新高

香港差饷物业估价署周三发表的临时数字显示，去年11月全港私人住宅楼价连续八个月上涨，按月升1.4%，续创历史新高，升幅比前一个月的1.54%略放缓；楼价升势继续由中小型单位带领。

【金融】

--中国经济：三成小微企业陷“亚健康状态”，亟需金融服务支持--报告

中国首个“小微企业健康指数”显示，三分之一国内小微企业“综合健康指数”低于基准值，处于“亚健康状态”，经营发展较为困难，在发展中亟需金融服务支持。其中，医药、文体用品及器材、鞋包行业经营压力较重。

--中国金融：“宝宝类”产品首现整体负增长，低收益致规模缩水--融360 -

中国领先的垂直金融搜索平台--融360发布最新报告表示，去年四季度，中国“宝宝类”理财产品首次出现环比负增长。2014年下半年，余额宝规模增长几乎停滞。

--两岸金融：台湾金管会将争取人民币回流区域扩大，RQFII脱钩服贸有难度

台湾金管会主委曾铭宗周二表示，台湾金融业赴中国经营已走到瓶颈，要有很大突破仍待两岸服务贸易协议通过立法院审议，服贸没过前会强化双边交流，今年将争取人民币回流区域扩大，至于千亿RQFII额度试图透过各种管道争取，但短期要跟服贸脱钩有难度。

【固定收益】

--中国货币市场：资金仍宽回购利率多小跌，下周新股扰动疑虑暂难消

中国银行间市场周三早盘回购利率多续跌，惟14天期限品种微升。交易员表示，虽新一轮新股IPO下周将大批量登场，致14天期限品种需求稍增，但场内各期限资金拆借难度并不大，盘中不断可见部分机构减点出资。

--中国债市动态：现券收益率及IRS略降，受海外债市走强带动

中国银行间债市周三早盘现券收益率利率互换(IRS)略有下行，幅度不足5个基点(bp)，因避险情绪带动外盘债券走强，收益率纷纷逼近低位。与现券相比，投机性更强的国债期货主力合约涨幅相对明显。

【外汇】

--《羊年展望》人民币汇率稳字当先，跨境资本流动蛰伏风险

告别汇率宽幅震荡的2014年，中国经济减速换挡叠加美联储货币政策的外溢效益，将继续削弱人民币单边升值预期。当美元上涨的潮水涌来，当跨境资本双向流动成常态，“稳”字当先或成为人民币汇率双向波动故事中的羊毫妙笔。

--中国汇市：人民币早盘续升，流动性趋紧预期下企业提前结汇参与IPO

中国人民币兑美元即期周三早盘续升，中间价则连三日回调并创一个月新低。交易员称，早盘即期汇率相对波动不大，显示市场供求较为均衡。尽管隔夜国际美元走强，但人民币即期未跟随中间价回调，说明押注人民币升值者更胜一筹。

--中国外汇：外汇交易中心批准嘉实基金、国泰君安为银行间外汇市场会员

中国外汇交易中心周二公告称，批准嘉实基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司成为银行间外汇市场会员。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至近五年半新高，盘中震荡为主个股走势分化

中国股市沪综指周三收升至近五年半新高，盘中则仍以震荡为主，个股走势持续分化，尾盘依靠中石化、中石油发力带动指数收红。分析师指出，3,400点上方将面临重要技术阻力位，后期大盘上升动能可能会不足，短期振幅可能进一步加大，行情出现拐点的概率也将加大。

--中港证券：港交所优化沪港通机制，将增加卖空及追踪托管股票持仓功能

香港交易及结算所（港交所）将优化沪港通交易机制，首季内推出A股卖空服务以及可追踪托管股票持仓功能，预料有助提高机构投资者参与度。

--台湾股市：金管会研议陆客透过OSU开户投资台股，第三季有望上路

台湾金融监督管理委员会周三称，研议开放大陆观光客来台透过OSU(国际证券业务分公司)开户投资台湾股票，最迟6月底前宣布相关细节，预计第三季可望上路。

--中国个股：方正证券称政泉申请仲裁要求30亿元赔偿，已被冻结近18亿

中国中型券商--方正证券与其第二大股东北京政泉控股的纠葛正在升级。方正证券周三公告称，政泉控股近日提请仲裁，要求方正证券召开股东会改选董事会等，并要求方正证券赔偿30亿元人民币。

--中国铁建证实将重新投标墨西哥高铁项目