台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料落在0.80-0.82%

* 标售标的：央行两年期存单
* 标售时间：周五(9日)
* 标售金额：200亿台币
* 预测区间：0.80-0.82%
* 受访机构：六家
路透台北1月8日 - 台湾央行周五将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.80-0.82%。预估大区间则落在0.79-0.83%。
路透周四访谈六家金融机构，其中五家预估均标有机会较上月得标利率0.812%微跌，主因上周标售364天期存单加权平均利率略较前期微幅走低，且近期整体资金情势较显宽裕。但有一家官股银行则估较上月稍微走高。
一位大型民营银行交易人士指出，目前正逢提存期初资金稳中偏松，尽管下周一起银行间因应农历年关新钞提领作业陆续展开，也不致于影响期初宽松态势，此次两年期存单得标利率料落在0.81%附近，略较上月微跌。
〞现在市场资金太多，升息声音越来越小，〞一位大型官股金控交易人士说。
虽然两年期存单可能面临台湾央行升息的机率较高，但多数银行认为，目前升息议题影响略有淡化迹象，市场较趋关注整体市场资金态势偏多的议题。
上周三央行公布标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.596%，略低于市场预期的0.605-0.625%。并较前次标售均标0.598%走低0.2基点，为连续第三个月走低。
上月两年期存单标售利率在0.812%，高标则位在0.821%。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自今年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。
台湾央行去年12月理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。此为央行连续14季维持利率不变。央行总裁彭淮南在会后说明指出，对美联储明年升息的时点并未改变，并预估明年物价年增率1.1-1.2%。
以下为近年两年期存单标售结果一览表：
标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2014
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完)
(记者 詹静宜; 审校 林高丽)