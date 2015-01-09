《台湾金融市场一周展望》台股上冲下洗后回归整理，油价暴跌有利台债偏多

* 台股上冲下洗后料回归整理

* 台币难脱区间偏弱盘整格局

* 油价暴跌令台债中性略偏多

记者 詹静宜

路透台北1月9日 - 台湾加权指数 开年一周上冲下洗震荡逾三百点，多数分析师预期激情过后将回归盘坚整理，农历春节前盘势仍偏正向看待，不受台币兑美元 料续处逾四年低位所累，至于台债料因油价低档徘徊令殖利率反弹不易。

受油价暴跌干扰全球股市振荡加剧，但富兰克林华美投信表示，油价重跌、美元强势虽使新兴市场呈现两极化发展，然而美国经济稳定向上、欧日央行宽松政策仍为支撑全球股市向上发展的主因，研判台股第一季在科技题材众多且仍可受惠景气稳定下，有机会挑战前波高点。

〞油价重挫隐忧来自产油国家可能衍生出经济问题，但对台湾这种原物料进口国来讲，油价下跌对GDP成长有贡献。〞富邦投顾总经理萧乾祥说。

他指出，油价下跌带动今年台湾GDP成长率有机会突破4%，或有推升台股效果，加以金管会今年将开放陆客来台开户投资台股等利多，皆将带动台股农历年前偏正向整理。

富邦投顾推估，台股技术线型正处于9,000-9,350间上升旗型的整理阶段，下周指数主要区间9,200-9,350点，预计1月底前有望突破整理格局，农历年前甚有可能突破9,350点关卡。

台新投信高科技基金经理人沈建宏也分析，油价下滑其实对原油进口国家实质上将产生相当大助益，以台湾来说GDP可望因此上调0.25%，并预估今年台股企业的获利成长年增率约7%，资金面及基本面皆有利台股环境。

他表示，就历史经验来说，1月通常台股指数空间不大，主要以个股表现为主，预计2月份将是半导体景气的高点，2、3月也是企业回补库存的时期，再加上科技新品舖货效应，届时台股乐观可期，建议趁着一月底希腊大选及欧盟会议前的纷扰压抑下逢低布局。

台湾金融监督管理委员会主委曾铭宗周三称，研议开放大陆观光客来台透过OSU(国际证券业务分公司)开户投资台湾股票，最迟6月底前宣布相关细节，预计第三季可望上路。

**台积电、大立光法说**

下周市场关注半导体龙头台积电 及股王大立光 皆将下周四(15日)同时召开投资人说明会，分析师指出，上半年虽逢电子股淡季，但目前台股主轴仍为电子股身上，预期台积电业绩表现有望沉稳，至于大立光营收恐难再创新高。

统一全天候基金经理人朱文燕表示，一般预期台积电第一季营运将在库存消化后出现回升，因此本周提前发动法说行情，不过，一如往常也会有杂音出现来打压股价；下周台积电法说内容除了半导体展望外，同时会释放包括笔记型电脑、通讯产品、消费电子产品的供需情况，相关族群都将受牵动。

〞第一季通常是苹概股供应链的出货淡季，营收会较前季下滑，股价表现也较平淡，若大立光法说会展望看法为中性偏乐观，就已是相当不错的讯息。〞她说。

她并称，牵动苹概股表现最重要的还是后续美国苹果公司 的业绩发表，预期销售量应会优于预期，另关注苹果对季底将推出的新产品如大尺寸iPad、改款NB，是否有更进一步的细节说明。

**台币区间偏弱盘整**

展望下周汇市，交易员认为，美元强势的趋势未见改变，周一会先反映美国非农数据的影响，随后视国际金融市场变化而定，基本上不脱区间盘整格局。

汇银人士指出，美国今晚将公布非农就业数据，由于周三发布的12月ADP民间就业人数增加24.1万人，胜过预期，且美国股市已连续两天大涨，反映出市场对非农数据乐观以对的心态，若好于25万个，美元将有进一步走强的机会。

不过汇银人士也提及，美国经济基本面持续改善，今年升息机率不低，但欧洲与日本仍在QE，过剩的全球资金寻求相对稳定经济体避险与获利，位于东北亚的台湾因与美国经济具高度正相关，且基本面健全，面对强势美元较为抗跌，因此将吸引外资持续汇入。

〞国际汇市有点各走各的，东北亚的韩元、台币比较抗跌。〞一位外商银行交易员说。

另一本地银行交易员认为，台币兑美元这两个月贬值了快1.7角，本就酝酿跌深反弹的机会，只要外资还是汇入大于汇出，下周台币在反映完非农数据后，不能排除有稍稍转强的可能。

除了外资，他们提及，进出口商在台币贬至32.0价位后，对后市抱持观望态度。进口商美元买需可能会在31.900较为明显，出口商则在32.00才有抛汇意愿，因此不易有明显方向出现。

交易员预估下周台币主交投区在31.900-32.050。

**台债中性略有偏多**

台湾公债市场本周受到美债气氛偏多的支撑，并随着市场对升息可能延后的预期加深，上半周走了一波多头气势。不过随着今晚美国非农数据公布在即，跌深反弹的卖压出现，下半周又修正观望。

交易员指出，市场对非农数据的预期为正向，但美国数据不弱已逐渐被市场视为常态，预估对美债殖利率的走向影响不会太大。如果下周10年美债殖利率还在2.0%上下整理徘徊，预估本地10年公债也会在中性区间来回。

〞10年债目前看起来是有筹码稳定的保护，虽然中性，还是有偏多的可能。〞一大型银行交易员说。

市场人士多数认为本周以来台债略略偏多的气氛没有破坏，殖利率上方买气仍有效维持，下跌测试则需要国际债率先发动，只要10年美国公债 殖利率重回2.0%下方，10年债103/13 下周就有机会重新测试本周低位区1.52-1.53%。

此外，欧洲央行持续释出可能寛松的讯息，虽然要到下半月才会见真章，但资金释出的预期也预估带动短线股债双多，都提供有利多头的气氛。