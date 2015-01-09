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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 09:21 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息1月9日

** 明报**

--贝莱德全球首席投资策略师孔睿思表示，尽管海外投资者对进入中国市场持审慎态度，但依然看好中国股票市场。该行看好中国消费股，亦相信内地楼市销售将持续提升。

--摩根大通私人银行亚洲首席投资策略师蒋凡指，沪港通的意义在于将香港的规范引入中国，建设全球标准的A股市场。他认为，今年H股表现将赶不上A股。不过由于A股涨势透支，春节前下挫是大概率事件。另外，他称人民币今年贬值幅度大约3-5%。

**东方日报**

--中国远洋 在去年9-12月间，共拆解四艘货柜以及13艘散货船，售给不同买方，总售价约为3.18亿元人民币。拆解共损失约1.23亿元人民币。

--福泽集团 以逾5.89亿港元收购九龙殡仪馆，交易完成后，九龙殡仪馆将成为该公司之附属公司。

**文汇报**

--雅居乐地产 去年全年集团累积预售金额为441.6亿元人民币，同比增长9.5%。

--香港工业总会预期今年香港出口总值将按年升4至5%，较去年3.4%的出口增长强劲。但该会主席刘展灏对今年内地、欧洲、日本及俄罗斯的出口表现仍不乐观。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/曾祥进)
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