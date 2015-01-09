《香港报摘》--其他报摘重要消息1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
** 明报**
--贝莱德全球首席投资策略师孔睿思表示，尽管海外投资者对进入中国市场持审慎态度，但依然看好中国股票市场。该行看好中国消费股，亦相信内地楼市销售将持续提升。
--摩根大通私人银行亚洲首席投资策略师蒋凡指，沪港通的意义在于将香港的规范引入中国，建设全球标准的A股市场。他认为，今年H股表现将赶不上A股。不过由于A股涨势透支，春节前下挫是大概率事件。另外，他称人民币今年贬值幅度大约3-5%。
**东方日报**
--中国远洋 在去年9-12月间，共拆解四艘货柜以及13艘散货船，售给不同买方，总售价约为3.18亿元人民币。拆解共损失约1.23亿元人民币。
--福泽集团 以逾5.89亿港元收购九龙殡仪馆，交易完成后，九龙殡仪馆将成为该公司之附属公司。
**文汇报**
--雅居乐地产 去年全年集团累积预售金额为441.6亿元人民币，同比增长9.5%。
--香港工业总会预期今年香港出口总值将按年升4至5%，较去年3.4%的出口增长强劲。但该会主席刘展灏对今年内地、欧洲、日本及俄罗斯的出口表现仍不乐观。
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中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号