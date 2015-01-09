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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 08:48 BJT

《香港报摘》--信报1月9日

**头版头条**

--渣打集团 昨结束旗下全球企业现金证券、证券研究及证券融资市场业务，全球裁减约200个相关职位，香港占一半，结束有关业务可为渣打明年额外节省1亿美元。

**其他**

--本月遭证监会停牌的佳坚证券，其于屯门旧墟的办公室突然关门，逾100名客户未能取回现金、股票及定期存款，总值逾3,500万港元。警方昨天拘捕佳坚五名职员，他们涉嫌串谋行骗以及行使虚假文书。

--瑞银将华润置地 目标价上调23%至25.61港元，维持“买入”评级。同时，该行把中海外 目标价升至25.9港元，维持“中性”评级，惟将万科 评级由“买入”降至“中性”。

--优库资源 澄清，公司在马来西亚Terengganu（登嘉楼州）并无营运采矿业，以及主席兼行政总裁李杨并无贿赂马来西亚官员以取得“拿督”衔头。

--穆迪投资就证监会对其作出的纪律处分提出覆核申请，昨进行指示聆讯，有关上诉将于今年9月10日及11日进行聆讯 。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/张喜良)
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