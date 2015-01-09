《香港报摘》--信报1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
**头版头条**
--渣打集团 昨结束旗下全球企业现金证券、证券研究及证券融资市场业务，全球裁减约200个相关职位，香港占一半，结束有关业务可为渣打明年额外节省1亿美元。
**其他**
--本月遭证监会停牌的佳坚证券，其于屯门旧墟的办公室突然关门，逾100名客户未能取回现金、股票及定期存款，总值逾3,500万港元。警方昨天拘捕佳坚五名职员，他们涉嫌串谋行骗以及行使虚假文书。
--瑞银将华润置地 目标价上调23%至25.61港元，维持“买入”评级。同时，该行把中海外 目标价升至25.9港元，维持“中性”评级，惟将万科 评级由“买入”降至“中性”。
--优库资源 澄清，公司在马来西亚Terengganu（登嘉楼州）并无营运采矿业，以及主席兼行政总裁李杨并无贿赂马来西亚官员以取得“拿督”衔头。
--穆迪投资就证监会对其作出的纪律处分提出覆核申请，昨进行指示聆讯，有关上诉将于今年9月10日及11日进行聆讯 。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号