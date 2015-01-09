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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 08:44 BJT

《香港报摘》--经济日报1月9日

**头版头条**

--滙丰 香港区总裁冯婉眉突然公布呈辞，并将于2月中离任。滙丰中国副董事长、行长兼行政总裁黄碧娟将代任香港区总裁，并获委任新职位为滙丰大中华区总裁，凸显滙丰将整个大中华视为发展大蓝图的计划。

**其他**

--周大福 第三季同店销售按年跌18%，董事总经理黄绍基指，高消费客群转往外地旅游，令珠宝销售量升价跌，平均单价跌达25%，并预测第四季同店持续负增长。

--银娱 旗下路氹项目“澳门银河”主建筑顶层昨发生火警，无人受伤。银娱强调工程进度不受影响，德银也相信，项目可如期开幕。

--迅销 公布截至去年11月底止季度业绩报告。期内收益按年增23.3%；纯利增63.9%至688.3亿日圆，不派季息。公司维持今年度预测纯利1,000亿日圆不变。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/曾祥进)
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