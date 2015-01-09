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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 09:43 BJT

港报社评：渣打裁员对本港银行业的警示--文汇报1月9日

渣打集团宣布关闭股票业务，全球裁员200人，其中香港裁员人数占一半。近年全球各地收紧金融监管，银行“暴利”时代结束。渣打裁员收缩，警示本港金融业，须开拓新的盈利增长点，提升抗逆力。

渣打作为总部设于伦敦的国际银行，主要业务却集中于新兴市场，香港、韩国、新加坡、印度、其他亚太地区、非洲以及中东等市场占集团总经营溢利的9成以上。以往因为新兴市场较快的GDP增长，令渣打得到业务迅猛发展的良机。2008年金融海啸重挫欧美金融业，渣打却一枝独秀，成为银行业的逆市奇葩。可惜好景不长，近两年新兴市场经济发展后劲不继，表现欠佳，专注新兴市场的渣打业绩难免被拖累。因为，随着美国经济持续好转，美联储收水及加息高唱入云，资金加快由新兴市场流回美国，势必进一步打击新兴市场，渣打可能面临更大麻烦。

另一方面，包括渣打在内的欧美大行，利用外汇、贸易融资、现金管理等批发银行业务的竞争优势，长期包揽企业上市、发行债券等业务，赚取丰厚利润。

新兴市场经济下行压力不减，国际金融规则改变，国际金融生态可能出现洗牌现象。渣打裁员对市场有一叶知秋的意味，提醒本港金融业界必须未雨绸缪，即使目前本港银行业的整体表现仍算不俗，还需积极寻找新的盈利增长点，提升抗逆力，才能适应全球经济、经营环境的急速变化，在激烈的竞争中立于不败之地。(A05)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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