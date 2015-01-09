港报社评：渣打裁员对本港银行业的警示--文汇报1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
渣打集团宣布关闭股票业务，全球裁员200人，其中香港裁员人数占一半。近年全球各地收紧金融监管，银行“暴利”时代结束。渣打裁员收缩，警示本港金融业，须开拓新的盈利增长点，提升抗逆力。
渣打作为总部设于伦敦的国际银行，主要业务却集中于新兴市场，香港、韩国、新加坡、印度、其他亚太地区、非洲以及中东等市场占集团总经营溢利的9成以上。以往因为新兴市场较快的GDP增长，令渣打得到业务迅猛发展的良机。2008年金融海啸重挫欧美金融业，渣打却一枝独秀，成为银行业的逆市奇葩。可惜好景不长，近两年新兴市场经济发展后劲不继，表现欠佳，专注新兴市场的渣打业绩难免被拖累。因为，随着美国经济持续好转，美联储收水及加息高唱入云，资金加快由新兴市场流回美国，势必进一步打击新兴市场，渣打可能面临更大麻烦。
另一方面，包括渣打在内的欧美大行，利用外汇、贸易融资、现金管理等批发银行业务的竞争优势，长期包揽企业上市、发行债券等业务，赚取丰厚利润。
新兴市场经济下行压力不减，国际金融规则改变，国际金融生态可能出现洗牌现象。渣打裁员对市场有一叶知秋的意味，提醒本港金融业界必须未雨绸缪，即使目前本港银行业的整体表现仍算不俗，还需积极寻找新的盈利增长点，提升抗逆力，才能适应全球经济、经营环境的急速变化，在激烈的竞争中立于不败之地。(A05)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号