港报社评：和平崛起自该维护和平--信报1月9日

为了报复讽刺杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo)刊登侮辱性漫画，法国本土发生40年来死亡人数最多的恐怖袭击，三名手持AK-47步枪和榴弹发射器的蒙面人闯进位于巴黎的杂志社，高呼“我们为先知报仇”，展开大屠杀的后果是12人死亡以及多人受伤。随后不久，巴黎再次惊传枪声，一名女警中弹殉职，另外一人浴血重伤，当地警方正在调查是否与杂志社恐袭案有关。

这边厢是法国的恐怖袭击，那边厢是塔利班的不寻常举动。根据美国《华尔街日报》报导，阿富汗武装组织塔利班的代表团去年12月曾经访问中国，得到北京政府罕见的接待，当中的情节耐人寻味。

有评论分析，北京少有地为外国内部争端尝试排难解纷，显示中国希望逐步取代美国主导亚洲的地位。姑勿论是不是真的有取美国而代之的雄心，声称和平崛起的中国愿意撮合矛盾双方走上和解之路，始终是值得世人欣闻乐见之事，毋须再以“不干预外国内政”为由继续韬光养晦。

阿富汗与中国接壤，但中国一直保持低调，避免卷入该国的冲突，因此在阿富汗各方势力之间，被视为相对公正的援助方和投资方。假如北京政府成功促使塔利班和阿富汗政府化干戈为玉帛，不但有利于建立其和平崛起的大国形象，而且能够间接缓和与其他国家的外交冲突，言之凿凿的“中国威胁论”可望失去市场。

对于法国杂志社的血腥大屠杀，严词谴责并且缉拿凶徒之余，各国元首也该深思反省，如何消除意识形态所造成的仇恨。(A02)

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