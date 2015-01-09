港报社评：和平崛起自该维护和平--信报1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
为了报复讽刺杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo)刊登侮辱性漫画，法国本土发生40年来死亡人数最多的恐怖袭击，三名手持AK-47步枪和榴弹发射器的蒙面人闯进位于巴黎的杂志社，高呼“我们为先知报仇”，展开大屠杀的后果是12人死亡以及多人受伤。随后不久，巴黎再次惊传枪声，一名女警中弹殉职，另外一人浴血重伤，当地警方正在调查是否与杂志社恐袭案有关。
这边厢是法国的恐怖袭击，那边厢是塔利班的不寻常举动。根据美国《华尔街日报》报导，阿富汗武装组织塔利班的代表团去年12月曾经访问中国，得到北京政府罕见的接待，当中的情节耐人寻味。
有评论分析，北京少有地为外国内部争端尝试排难解纷，显示中国希望逐步取代美国主导亚洲的地位。姑勿论是不是真的有取美国而代之的雄心，声称和平崛起的中国愿意撮合矛盾双方走上和解之路，始终是值得世人欣闻乐见之事，毋须再以“不干预外国内政”为由继续韬光养晦。
阿富汗与中国接壤，但中国一直保持低调，避免卷入该国的冲突，因此在阿富汗各方势力之间，被视为相对公正的援助方和投资方。假如北京政府成功促使塔利班和阿富汗政府化干戈为玉帛，不但有利于建立其和平崛起的大国形象，而且能够间接缓和与其他国家的外交冲突，言之凿凿的“中国威胁论”可望失去市场。
对于法国杂志社的血腥大屠杀，严词谴责并且缉拿凶徒之余，各国元首也该深思反省，如何消除意识形态所造成的仇恨。(A02)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号