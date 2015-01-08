港报社评：杯葛不会有民主普选，参与才有望推动进程--明报1月8日

政务司长林郑月娥向立法会提交《行政长官普选办法谘询文件》，即是2017年特首普选安排第二轮谘询（下称谘询文件），泛民议员是横下心与当局对抗，使政改方案无法通过。政制原地踏步，不仅市民无缘一人一票选举特首，管治无望改善，日后政治生态难免恶质化，管治困局必将更深重。香港会否因为政争而加速沉沦，使人担心不已。

近期，一些信息在坊间口耳相传，表示占领行动使中央更收紧普选安排，谘询文件未就提委会组成增加民主成分，间接印证了传闻的真确性。

虽然少了提委会民主化这个卖点，但是官员推销8．31决定，仍然有空间达至一个公平、公正、有透明度和具竞争性的特首普选安排。

林郑月娥介绍谘询文件时，表示提委会运作有透明度，并提供适当平台让参选人有公平及充分机会向全体提名委员以至市民大衆解释政纲理念。

这种提名程序设计的市民与提委会关系，理论上有可能出现监督倒逼效果。

同样地，学者提出“白票守尾门”机制，是市民以另类方式监察特首普选，确保大多数市民不属意的候选人不会当选特首。

泛民不管三七二十一，只因为8．31决定，就杯葛谘询和否决方案，是否足够理性和负责任的做法，值得商榷。

事实上，若2017年未能落实普选特首，2020年也不能普选全部立法会议席，落实普选就会遥遥无期。唯有透过参与尝试改变现状，才是负责任做法，有机会推动民主进程。泛民应该改弦易辙，参与政改谘询，对方案取舍再研议决定。(A05)

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