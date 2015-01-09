港报社评：恐袭为欧洲族群冲突拨火--星岛日报1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
巴黎《查理周刊》杂志社疑被两个阿拉伯裔伊斯兰信徒袭击，死12人。真正得益的是近年不断壮大的排斥伊斯兰的右翼政治组织，最受损害的是欧洲爱好和平的伊斯兰移民和族群。
法国警方通缉凶徒，疑犯兄弟父母是来自法国前殖民地北非阿尔及利亚，两兄弟在法国土生土长。近年北非和中东阿拉伯世界政局混乱，大批难民逃亡，西欧多国由于政治经济、地理位置、前殖民地宗主国关系，以及宽待难民的人道传统，接收了大量难民和合法移民，阿裔人口的增长速度远比本土白人为快，甚至形成了自己的社区。
在经济衰退的日子，少数族裔和新移民往往最为困顿，犯罪率高，又被视作抢本地人饭碗和分薄政府福利，再加上宗教文化上的分歧，激起部分原居白人的排外心态，部分极右政党利用这种排外情绪迅速崛起，反移民的政党国民阵綫近年即气势大盛。
甚至北欧以平和宽容见称的国家如瑞典，都接连发生清真寺被纵火案件，反移民的瑞典民主党已经冒起为第三大党。荷兰的清真寺有四成曾遭受不同程度的威胁或破坏。至于英国，政府针对每年约7万个非欧盟留学生毕业后留在英国的情况，打算收紧留英条件。
这个难民急增的现象，部分却又是西欧国家有份造成。例如敍利亚内战，就是因为欧美急于推翻巴沙尔政权引起。西欧为移民和难民问题头痛之余，会否从难民根源着手，推行减少制造难民的政策呢？(A06)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号