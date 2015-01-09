港报社评：个人微权力崛起，政府要新思维--经济日报1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
有中央智囊指香港年轻人缺乏国民意识，教育局长应接受中央监督。惟在个体“微权力”崛起的社会新形势下，只懂加强传统教育灌输恐难奏效，是香港以至全球皆要面对的新挑战。
去年的占领运动掀政治大风波，有意见指此与香港年轻人对国情了解不足有关。全国港澳研究会会长陈佐洱昨指，港府教育局长应接受中央监督，确保本港课程符国家利益。惟就算如此，对增加年轻人国民意识恐难济事。
此因有关想法，已追不上社会新形势。《权力的终结（The End of Power）》一书就指出，全球权力重心渐由政府、大企业等传统权力机构，转移到普罗大众手上，传统的政治与社会秩序，正受迅速崛起的「微力量」（Micropowers）动摇。
该书作者纳伊姆（Moises Naim）指，微力量崛起除因冷战结束与互联网，更关键是全球化引发的“3M革命”。包括“数量（More）革命”、“迁移（Mobility）革命”，更重要的是第三项“心态（Mentality）革命”，就是民众已不会再如过去般自动服从于权威，甚至对权威采怀疑以至不信任的态度。
在这种社会新形态下，要如陈佐洱所指般，循现行制度加强从上而下的教育灌输，以强化本港年轻人的国民意识，恐怕事倍功半。
皆因无论课程如何改革，年轻人在微力量崛起的社会形态下，在学校课程外有更多渠道吸收资讯与交流意见，加强国民教育灌输既难见显效，更可能挑动民众对政府不信任的敏感神经，酿更大政治折腾。
中央与港府的真正考验，并非如何改革本港教育，而是如何适应这种社会新形态。
惟综观全球，无论是欧美等民主政府，又或威权政府，皆未见良策，传统权力与微权力的此消彼长，仍将会是香港与环球各地政治动荡的主要根由。(A12)
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