港报财经评论：新旧债王唱淡，世界不再美丽--信报1月9日

新旧债王唱淡：世界不再美丽/ 习广思

受中国内地A股调整约2%影响，港股开市时段虽然道指期货再升百点，但恒指与国指都有点升不起的感觉，分别只升了0.65%及0.27%，不少股份升高后倒跌收场。中国内地下周新股招股，加上今天开始12月的宏观经济数据出笼，可能成为获利回吐的藉口。踏入2015年，虽然去年的旧趋势仍延续下来，但股市却显得波动。美股这头老牛有点脱脚，犹幸跌至2011年引伸以来的上升通道底部，周三即见大幅反弹，老牛暂时仍安好。周三公布的12月份私人企业就业数据亦见理想，调查公司ADP指出，上月私人企业招聘了24.1万人，较市场预期的22.5万人为高，这对今天公布的官方整体就业数据有一定启示作用。

投资市场上赚钱方法有多途，其中之一是资产配置，把资金分配到哪类资产可有较佳的组合回报，是每个投资者要答的问题。最简单的选择是债股的比例，每个打工仔都有强积金，这问题答得对，对回报有很大的影响。选债还是选股，看通胀前景。去年投资美国长债跑赢美股，2015年首几个交易日，这趋势仍持续。投资于20年期或以上美国国库券的ETF（在纽约上市，编码TLT）迄周三，回报已有4.3%，投资于7至10年国债的ETF（编码IEF）亦有1.8%的回报，两只ETF均跑赢了摩根士丹利环球股市指数及新兴市场指数。金融市场仍活在通缩的阴霾下，令债券继续跑赢股市。在这环境，股市上的公用股、房地产信托基金（REITs）及一众高息股都会有较好回报。

新旧债王格罗斯（Bill Gross）及冈拉克（JeffreyGundlach）最近均先后唱淡全球经济，认为买国债仍是投资之选。新债王冈拉克接受美国财经杂志《巴隆氏》（Barron's）专访时预期，美国10期长债息率将下跌至1.38厘的2012年以来低位，特别是油价有机会跌至每桶40美元水平，而欧日长债息率低于美债，海外投资者都会为息所诱，把资金堆进美国债市。他也不预期今年美国经济会有3%或以上的增长，因为外围的通缩压力会席卷美国经济，进口品竞争增加，美元强势会令问题更恶化，影响到企业投资意欲。(B02)

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英镑下试1.50心理关口/ 苏子

美元的走势可用气势如虹来形容，目前连本应最具抗跌力的英镑兑美元，上周五失守1.55美元心理关口收市后，亦在美元强势下大幅下挫，昨天汇价更一度低见1.5030美元水平，直迫1.50美元心理关口。按照目前美元的上升气势来看，相信稍后英镑兑美元应可进一步下破1.50美元心理关口，以及考验前年7月的1.4809美元低位支持。

至于最应该上升的美元兑日圆，暂时却可以独善其身，并未受到近日美元的强势影响而重返120日圆心理关口以上波动。美元兑日圆最高曾见119.96日圆，暂时仍受制于120日圆心理关口。由于在美元强势下，美元兑日圆却出现应升不升的异常走势，因此小心美元兑日圆若仍乏力顺利突破120日圆心理关口，反而在119.4日圆支持位以下，那便要提防汇价会再度考验118日圆心理关口。一旦失守此关口，料会明显转弱并考验20天保历加通道的117.35日圆底部支持。金价在美元强势下，始终未见出现一浪低于一浪的恶劣走势，近日更成功企稳在20天平均线阻力（1,193.50美元）以上波动。

不过，当升近20天保历加通道顶部阻力附近时，却又遇上险峻阻力，未能顺势突破并挑战上月9日的1,238.30美元高位阻力，这反映稍后金价较大机会在上述通道内以上落市形式运行，故目前投资者可考虑在接近通道顶部阻力附近建立短仓，并以突破本周二的1,223.30美元高位阻力作止损，下望金价在返回20天平均线以下收市后，可以考验通道的底部支持。留意此支持位与本月2日的1,167.20美元低位十分接近，若能顺利跌破，提防届时金价会显着下挫并朝着上月的1,142.60美元低位迈进。(B13)

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