港报财经评论：低估值龙头，长汽伺机吸--经济日报1月9日

低估值龙头，长汽伺机吸/ 林瑞芬

恒指昨升0.7%至23,835。去年10月以来，恒指受制的24,200左右阻力仍关键，升市需破之；不然，仍为上落势。上证昨收3,293，跌2.4%。观察中国内地股市最近的交投在缩，仍在回气阶段，指数相对只是升势放缓或微调，判势看，市况在消化之前的升幅，消化技术指标超买，形式似乎是想以时间换空间，考验投资者耐性。技术上，上证有力支持近2,840，若回调近此，尚为正常调整范围。相反，市底若是强，该不到2,840已完成调整，倾向近3,000为支持点完成调整浪，若如是，后市走势预示再走佳更强烈，仍要捕捉着低吸内银股及内险股等大市值股份。

据《中证报》报导，继监管层批准保险资金设立私募基金后，鼓励保险业参与国家战略的方案也正在酝酿当中，而保险资金参与“一带一路”和“长江经济带”建设将成为其中的组成部分。可见中国内地要推战略性国策，决心必大，一系列配套措施将于年内陆续推出。去年底，以一带一路受惠股为探讨，推介的东方电气 以及金风科技 ，本周陆续乘风而行，前者以昨高位15.76港元计，较上周末14.2港元左右涨近11%；后者以昨日高位13.68港元计，较上周末12.2港元左右涨近12%。今年1月15日是中国核工业创建60周年，相关核电发展重上正轨，利东方电气，惟看走势，15港元刚破会略为反覆。策略上，仍是建议炒着波幅先，套利回吐再等下一个机会。

金风科技A股昨整日股价逆流而涨，全日收报升2.8%至14.5人民币，略为看好短期趋势。发改委最近公布调整风电上网电价，下调2分人民币，低于预期，纾减对风电设备商的震荡。讲开核发电，早前曾建议认购的中广核电力 ，就陆续有投行出报告表意见，看意见颇分歧。瑞银首给予“买入”评级，目标价4.3港元，但德银首予“沽售”评级，目标价2.9港元。落差大，反映新能源股始终有其波动特性，事实上，股价也如是，如早前曾推介的华电福新 ，去年11月以4.01港元配股，配股后股价就挫得狠，低见3.08港元，近日才浮上配售价，昨收报4.06港元，反弹势已走一程，跟涨风险在。(B04)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘