港报财经评论：低估值龙头，长汽伺机吸--经济日报1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
低估值龙头，长汽伺机吸/ 林瑞芬
恒指昨升0.7%至23,835。去年10月以来，恒指受制的24,200左右阻力仍关键，升市需破之；不然，仍为上落势。上证昨收3,293，跌2.4%。观察中国内地股市最近的交投在缩，仍在回气阶段，指数相对只是升势放缓或微调，判势看，市况在消化之前的升幅，消化技术指标超买，形式似乎是想以时间换空间，考验投资者耐性。技术上，上证有力支持近2,840，若回调近此，尚为正常调整范围。相反，市底若是强，该不到2,840已完成调整，倾向近3,000为支持点完成调整浪，若如是，后市走势预示再走佳更强烈，仍要捕捉着低吸内银股及内险股等大市值股份。
据《中证报》报导，继监管层批准保险资金设立私募基金后，鼓励保险业参与国家战略的方案也正在酝酿当中，而保险资金参与“一带一路”和“长江经济带”建设将成为其中的组成部分。可见中国内地要推战略性国策，决心必大，一系列配套措施将于年内陆续推出。去年底，以一带一路受惠股为探讨，推介的东方电气 以及金风科技 ，本周陆续乘风而行，前者以昨高位15.76港元计，较上周末14.2港元左右涨近11%；后者以昨日高位13.68港元计，较上周末12.2港元左右涨近12%。今年1月15日是中国核工业创建60周年，相关核电发展重上正轨，利东方电气，惟看走势，15港元刚破会略为反覆。策略上，仍是建议炒着波幅先，套利回吐再等下一个机会。
金风科技A股昨整日股价逆流而涨，全日收报升2.8%至14.5人民币，略为看好短期趋势。发改委最近公布调整风电上网电价，下调2分人民币，低于预期，纾减对风电设备商的震荡。讲开核发电，早前曾建议认购的中广核电力 ，就陆续有投行出报告表意见，看意见颇分歧。瑞银首给予“买入”评级，目标价4.3港元，但德银首予“沽售”评级，目标价2.9港元。落差大，反映新能源股始终有其波动特性，事实上，股价也如是，如早前曾推介的华电福新 ，去年11月以4.01港元配股，配股后股价就挫得狠，低见3.08港元，近日才浮上配售价，昨收报4.06港元，反弹势已走一程，跟涨风险在。(B04)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号