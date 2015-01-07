澳洲经济：油价重挫或助央行一臂之力，可通过降息压低澳元汇率

本月稍晚将发布第四季消费者物价指数(CPI)数据，料显示通胀接近澳洲央行长期目标区间2-3%的底部。

澳洲联邦银行(CBA)分析师Michael Blythe表示，整体通胀数据很低的可能性较大。

他表示，“根据我们预估，油价第四季下跌6%，将带动CPI增幅下降0.22个百分点。初步预估显示整体CPI增长0.2%。同比升1.8%，这将是2012年中以来首次低于澳洲央行目标区域。”

对市场而言，这种结果无疑会增强降息预期。

银行间利率期货<0#YIB:>暗示，澳洲在5月前隔夜拆款利率或下调0.25个百分点，未来12个月料降息0.5个百分点。

2014年大部分时间里，澳洲央行安抚市场称“最审慎的做法是在一段时间内维持利率稳定”。史蒂文斯上个月接受澳洲金融评论报采访时，也未暗示急于改变这一立场。

但是，借助能源价格下跌，澳洲央行可以转采明确的宽松立场，以推动澳元进一步走低。澳洲西太平洋银行外汇策略师Sean Callow称，“如果他们在2月恢复宽松立场，这肯定会有助于事情进展，或许会催生新的澳元卖盘。”(完)