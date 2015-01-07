《中国债市每日综述》现券随国债期货小幅走好，海外市场强势推低IRS

* 海外债市走强，国债期货带动现券走好

* IRS受推动更为明显

* 国债期货缩减涨幅，现券持续走强动力亦有限

* 资金面临波动，债市短期难破盘整

路透上海1月7日 - 中国银行间市场周三现券收益率小降，隔夜海外债市纷纷走强，开盘后国债期货顺势拉升，现券跟随小幅走好，相对而言，利率互换(IRS)受海外市场强势推动更为明显，降幅近5个基点(bp)。

交易员并指出，在盘初的短暂兴奋后，国债期货走势渐归平静，现券继续走强动力亦显不足，考虑到密集IPO渐行渐近，刚刚转好时间不久的资金面又将面临波动，短期内债市仍难有效摆脱盘整态势。

“今天一开始是国债期货(上涨)，现在别的也没什么可参照的了，(现券)也就跟着国债期货动动。”上海一银行交易员称。

他并谈到，目前债市仍无明显方向感，政策面没什么动静，资金面又将出现新的压力，“今天(现券收益率)降幅也就2-3个点吧，这种波动跟去年比差远了，一些机构配置(盘)还没出来，在做计划什么的。”

受油价大跌等因素影响，美国及欧元区等海外债市收益率周二均明显下探。其中美国长期公债价格跳升，推动30年期公债收益率逼近纪录低位 ；欧元区债市，最高评等欧元区公债收益率触及纪录低点。

国债期货主力合约TF1503 今日冲高后逐步收窄涨幅，收报96.588元人民币，较上日结算价涨0.048元或0.05%，盘初曾一度涨逾0.3%。

北京一银行交易员谈到，除了政策层面平静外，年初新债发行不多也令现券缺乏指引，而未来两周流动性面临考验，新债发行也将陆续增多，现券波幅可能会有所加大。

现券方面，剩余期限约9.63年的国开行固息债140222券最新成交对应收益率 为4.0550%，上日为4.07%。

**应对密集IPO，14天资金需求增多**

银行间市场周三早盘回购利率 多续跌，惟14天期限品种微升。交易员表示，虽新一轮新股IPO下周将大批量登场，致14天期限品种需求稍增，但场内各期限资金拆借难度并不大，盘中不断可见部分机构减点出资。

交易员并指出，本轮新股申购较为密集，不过与月中缴税时间略有差错，资金面扰动虽不可避免，但对流动性冲击料整体可控。

“挺好借的，下周资金还是有点担心，去年搞了几次IPO大家都怕了，”上海一银行交易员称。

她并指出，14天期限品种因为跨IPO周期，需求稍增多；而长期资金方面，跨过年末，需求寥寥，早间成交为数不多。

中国证监会周一稍晚下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，这些公司的网上网下申购日集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选

上海另一银行交易员并谈到，值得注意的是，本轮密集IPO集中在12-16日，而月中缴税集中于中下旬，多数机构19日才开始上缴，不同于12月底那一批次的新股，本轮申购虽然公司数量较多，但对资金面的抽离并没有与缴税高度叠加在一起，所以扰动应该相对还好。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,860.38亿元，较上日的10,403.76亿元稍增；其中，隔夜品种成交8,890.30亿元，上日为8,053.74亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8606 2.9564 -9.58 8,890.30

七天 3.8387 3.9650 -12.63 982.98

14天 4.7312 4.6855 +4.57 736.21

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.4200 0.5700 -15.00 --

七天 3.2500 3.3000 -5.00 --

14天 5.0000 4.6350 +36.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9300 3.0300 -10.00 --

七天 3.8700 4.0600 -19.00 --

14天 4.7500 4.9700 -22.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8810 3.0320 -15.10 --

七天 3.8730 4.2410 -36.80 --

三个月 5.0190 5.0770 -5.80 --