欧元债市：公债收益率持于低位，通胀预期位于纪录最低水平

欧元区通胀数据将在1000GMT发布，预计12月欧元区HICP初值料下滑0.1%，11月时为上升0.3%。此前德国和其他国家的通胀数据均低于预期，因此欧元区通胀数据再低都不会特别令人意外。

“有关中长期通胀预期的担忧越来越大，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic说。“我想德拉吉先生在政策会议前有了一个达成共识的良机。”

10年期德国公债收益率 下跌0.4个基点，报0.456%。30年期德债收益率 报1.12%，较可比日债收益率低3个基点。

上次长期德债收益率低于可比日债收益率是在2012年中期，也就是欧债危机最严重的时期。

西班牙 和意大利10年期公债收益率 分别下跌至1.63%和1.84%。希腊10年期公债收益率 则急升至近10%。

有关“希腊退出欧元区”的忧虑，或引发市场对高评级资产的需求，包括周三将标售的两年期德国公债，尽管其收益率 已低到只有负10个基点。(完)

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