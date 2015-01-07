《独家新闻》中国12月原油进口创纪录，大力补充战略石油储备

**中东原油**

尽管经济放缓且石油需求增长乏力，去年中国仍有几个月的原油进口达到纪录高点，或接近纪录最高。中国的原油进口从去年9月开始回升，主要受来自中东的原油进口推动。

路透获得的船舶经纪商数据显示，中东至中国的超级油轮租用数量在去年最后四个月间大幅增加。

数据显示，中石化 的贸易和租船子公司联合石化从9月以来，每个月都至少装运了40艘超级油轮的中东和西非原油。

中石油 的贸易子公司中国联合石油公司10月购入了规模创纪录的安曼原油，一口气买入47批上扎库姆(Upper Zakum)、安曼和迪拜原油。

11月时，中国国家主席习近平承诺将开始定期发布中国的石油库存数据，不过没有给出具体将于何时开始公布的时间表。

中国国家统计局于去年11月首次公布国家石油储备一期工程的库存量，约为9,100万桶，相当于九天的消费量。(完)