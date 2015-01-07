《焦点》油价跌势何时止？且等亚洲制造大国如愿时

**消费者受惠**

尽管石油短线展望依然疲软，分析师表示，家庭和企业的燃料成本降低终将支持需求，尤其是在制造业导向的经济体。

“油价暴跌看来势将消除海湾地区2015年的对外顺差，让中国和欧元区成为全球仍有顺差的主要经济体，”Capital Economics在12月时表示。

花旗指出，油价走低可能为中国从进口方面省下GDP的逾1%，帮助提振消费。

日本方面，燃料成本降低将不只让大型工业受惠，还有助降低巨大的赤字。日本在2011年福岛核反应堆熔毁后，核电厂关闭导致燃料进口激增；这是导致日本赤字扩大的部分原因。

而对亚洲第三大经济体印度来说，石油进口成本下降也将是个恩赐。“增长前景改善...因油价走跌将使家庭和企业增加消费支出，而央行将放宽货币政策。”研究机构PIRA Energy称。