《焦点》油价跌势何时止？且等亚洲制造大国如愿时

投行观点：Garmin Ltd目标价由55下调至50美元--摩根大通
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**消费者受惠**
尽管石油短线展望依然疲软，分析师表示，家庭和企业的燃料成本降低终将支持需求，尤其是在制造业导向的经济体。
“油价暴跌看来势将消除海湾地区2015年的对外顺差，让中国和欧元区成为全球仍有顺差的主要经济体，”Capital Economics在12月时表示。
花旗指出，油价走低可能为中国从进口方面省下GDP的逾1%，帮助提振消费。
日本方面，燃料成本降低将不只让大型工业受惠，还有助降低巨大的赤字。日本在2011年福岛核反应堆熔毁后，核电厂关闭导致燃料进口激增；这是导致日本赤字扩大的部分原因。
而对亚洲第三大经济体印度来说，石油进口成本下降也将是个恩赐。“增长前景改善...因油价走跌将使家庭和企业增加消费支出，而央行将放宽货币政策。”研究机构PIRA Energy称。
分析师指出，油价将会触底并再度开始回升--这是所谓大宗商品超级周期的一部分--一旦部分生产商减产，做出调整因应油价下跌，主要生产中心将开始感受到便宜能源为经济带来的益处，而再度开始增加能源消费。(完) (编译 朱晓军/洪曦/张若琪 审校 高琦/艾茂林)
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