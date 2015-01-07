欧洲汇市：部分大型银行看空英镑，因英国央行料推迟加息

美银美林、摩根士丹利和纽约梅隆银行等大行都预计英镑年初下滑。

“我们仍倾向于做空英镑/美元，而非做空欧元，”法国兴业银行(Societe Generale)分析师Kit Juckes周三在客户报告中称。

“配置仓位的难度降低，疲弱的英国经济数据继续让市场意外，政治不确定性的拖累也会在未来几个月成为常见主题。”

0924 GMT，英镑兑美元下跌0.1%至1.5133，在亚洲时段曾创17个月低位1.5118。英镑兑欧元 微升至0.7839英镑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价