重温稿-台湾货币市场：短率续处低水平，下周起提领新钞令资金泛滥加剧

* 短率稳于低水平

* 下周起银行陆续提领新钞，资金泛滥加剧

* 票券商积极拆入，以短支长

* 债券附买回利率持平，资金续充裕

记者 高洁如

路透台北1月7日 - 台湾银行间短率周三稳于低位，短票利率的区间高位在宽松的资金情势之下岌岌可危。交易员也说，台银排定自下周12日开始银行每日提领新钞，由于积数可能快速累积，这令不少银行相当苦恼，资金泛滥加剧。

交易员表示，若是资金需求一方，拆款市场很好承做，利率也大都能压在低位。此外，今年的农历过年晚，新钞提领得早，这使得不少银行提早将积数转负以因应泛滥的情势。

〞我们可以拆(出)就拆，没有的话只好去排队(拆给央行)。〞一位中型民营银行交易员说。

也有不少交易员提到，下周一(12日)开始，台银就已陆续安排银行赴台银提领现钞，这令银行相当头大，深怕积数可能因此迅速累积，不利月底的资金安排，因此目前大多尽量拆出或是买入短票。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.425%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.38-0.500%，上日在0.380-0.450%。

**短票供不应求**

短票方面，交易员指出，年初的短票量本就不多，目前又有大型银行进场扫入短票，使得市场上所剩的短票不多，这令有消化资金压力的银行相当不利。

在资金充裕的环境之下，票券商目前多以七天的拆款去养30天的短票，因此堆积了一些短票的库存。

〞用短拆来养，这样可以多赚20几个基点，〞一位大型票券商交易员说。

他们也认为，今年的过年要到2月底，因此市场大多不认为1月的资金会紧，目前可以跨月的银行也不少，市场资金情势相当充裕。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.60-0.62%，同上日。有大型票券商指出，利率高位不排除有下滑的可能。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.603%，前日平均利率在0.611%。

台湾央行周三公布，共发行1,131亿台币存单。与今日存单到期金额1,131亿台币相较，存单发行余额持平。

本周央行存单到期总额为2兆73.1亿台币，本周余日的落点分别为周四6,444.80亿及周五2,773.00亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为142亿台币，累积超额准备为794亿台币、加计前期1%的超额准备为2,923亿台币。

**RP利率没变化**

债券市场附买回(RP)利率没有明显变化。资金调度人士称，市场资金情势持续宽松，投信询券意愿高涨，但市场券源有限难以全数提供。但在寿险部分，今年新年度国际板债券发行已经启动，寿险提供台币债RP的资金未能回笼，多数以续作为主。

市场交易员指出，去年下半年寿险资金部分转往国际板市场后，今年开始亦未能回流，证券商和票券商与寿险承作债RP的比重下降，改以投信为市场的主要资金供应者。票券商并转向法人补充缺口资金，市场在寿险交易比重已不高的情况下，多数以少量到期续作为主。

〞投信还是持续找券，月初我们觉得市况不会有太大变化。〞一位证券商交易员说。

此外，因应农历年关前的资金情势，部分投信高开利率寻求承作60天期的RP，但较高利率不受市场青睐，仅成交少量，未能成为市场主流。多数仍以月内天期承作，至月底再视资金情势调整。

2015年一开年，台湾国际板债券就已启动发行。此前瑞士银行伦敦分行已在年前定价完毕，本周五(9日)将发行今年国际板首档美元债券，规模为1亿美元的30年期零息债。交易员也透露，电讯盈科将发行3亿美元的15年期美元债，汇丰银行(HSBC Bank Plc)近日也将在台湾发行2.2亿美元的30年期金融债。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，亦与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.51%，和上日相同；公司债附买回利率成交约在0.50-0.57%，也与上日相同。