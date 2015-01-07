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货币新闻 | 2015年 1月 7日 星期三 21:42 BJT

表格：加拿大11月贸易逆差为6.4亿加元，预估为逆差3亿加元

路透1月7日 - 加拿大统计局周三公布，

* 加拿大11月贸易逆差为6.4亿加元，10月修正为逆差3.3亿加元(前值为顺差1亿加元)

* 加拿大11月出口为432.6亿加元，较前月下滑3.5%

* 加拿大11月进口为439.1亿加元，较前月下滑2.7%

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元)：

11月 10月(修正值) 变动百分比(%) 10月(前值)

贸易收支 -0.644 -0.327 n.a +0.099

出口 43.261 44.819 -3.5 44.917

进口 43.906 45.146 -2.7 44.818

路透调查的分析师平均预估，加拿大11月贸易逆差3亿加元。(完)
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