中国公开市场：今日仍不进行操作，连续四周既无资金投放亦无回笼

路透上海1月8日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，至此“零操作”已持续一个半月；本周公开市场连续第四周既无资金投放亦无回笼。

央行公开市场周二继续保持静默。分析人士指出，随着节后备付资金逐步回流，银行间资金面重回充裕局面，回购利率继续回落，进一步降低短期央行操作必要，目前来看央行公开市场继续不作为的概率较大。

公开市场上次操作是在去年11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%；而据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。

尽管央行公开市场常规操作近期持续空窗，不过补充工具方面却仍有动作。央行12月31日公告，于11月20日、21日及28日开展了共1,660亿元短期流动性调节工具(SLO)，向市场投放流动性。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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