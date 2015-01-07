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亚洲 | 2015年 1月 7日 星期三 19:09 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月7日

路透香港1月7日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    112.47亿元人民币（已用13.4%）     95.91亿元人民币（已用8.6%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中信证券                   128,034,731      223,196,542        351,231,273
   2    工商银行                   276,805,752       27,706,836        304,512,588
   3    中国平安                   135,905,279      120,860,848        256,766,127
   4    大秦铁路                    45,298,989      139,202,829        184,501,818
   5    上海机场                   152,395,140        1,424,835        153,819,975
   6    上汽集团                    37,285,078       91,014,792        128,299,870
   7    浦发银行                    75,553,929       51,659,668        127,213,597
   8    保利地産                    20,199,599       89,241,278        109,440,877
   9    中国银行                    28,236,313       68,574,554         96,810,868
  10    宇通客车                    57,440,233       36,055,987         93,496,220
 
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    民生银行                      107,426,250       6,596,410      114,022,660
   2    中国南车                       85,702,610      13,060,740       98,763,350
   3    中国北车                       72,549,260      11,550,020       84,099,280
   4    中国铁建                       77,182,535       3,297,425       80,479,960
   5    中信证券                       55,788,175      15,351,400       71,139,575
   6    上海电气                       33,059,920      23,918,380       56,978,300
   7    中信银行                       44,906,500       5,946,370       50,852,870
   8    中国远洋                       44,855,200       4,917,100       49,772,300
   9    中国平安                       38,683,450       7,266,425       45,949,875
  10    中国银行                       31,403,260      12,747,980       44,151,240
     （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here(20150107)C.pdf)
    

 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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