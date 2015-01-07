表格：沪港通市场数据摘要--1月7日

路透香港1月7日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港通市场
数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 112.47亿元人民币（已用13.4%） 95.91亿元人民币（已用8.6%）
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中信证券 128,034,731 223,196,542 351,231,273
2 工商银行 276,805,752 27,706,836 304,512,588
3 中国平安 135,905,279 120,860,848 256,766,127
4 大秦铁路 45,298,989 139,202,829 184,501,818
5 上海机场 152,395,140 1,424,835 153,819,975
6 上汽集团 37,285,078 91,014,792 128,299,870
7 浦发银行 75,553,929 51,659,668 127,213,597
8 保利地産 20,199,599 89,241,278 109,440,877
9 中国银行 28,236,313 68,574,554 96,810,868
10 宇通客车 57,440,233 36,055,987 93,496,220
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 民生银行 107,426,250 6,596,410 114,022,660
2 中国南车 85,702,610 13,060,740 98,763,350
3 中国北车 72,549,260 11,550,020 84,099,280
4 中国铁建 77,182,535 3,297,425 80,479,960
5 中信证券 55,788,175 15,351,400 71,139,575
6 上海电气 33,059,920 23,918,380 56,978,300
7 中信银行 44,906,500 5,946,370 50,852,870
8 中国远洋 44,855,200 4,917,100 49,772,300
9 中国平安 38,683,450 7,266,425 45,949,875
10 中国银行 31,403,260 12,747,980 44,151,240
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)