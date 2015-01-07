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市场报道 | 2015年 1月 7日 星期三 19:21 BJT

全球贵金属：1月6日SPDR黄金持仓和ISHARES白银持仓下降

路透1月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周二黄金持仓量较周一下降0. 4
2%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 白银持仓量则下降0.29%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)       日期        变动       增减
    SPDR       22,757,139.4   1月6日   22,853,190.5       1月5日     -96,051.1   -0.42%
    iShares   328,457,815.0   1月6日  329,415,353.0       1月5日    -957,538.0   -0.29%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
  
 (编译 王洋; 审校 田建华)
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