全球贵金属：1月6日SPDR黄金持仓和ISHARES白银持仓下降

路透1月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周二黄金持仓量较周一下降0. 4 2%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 白银持仓量则下降0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 22,757,139.4 1月6日 22,853,190.5 1月5日 -96,051.1 -0.42% iShares 328,457,815.0 1月6日 329,415,353.0 1月5日 -957,538.0 -0.29% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) (编译 王洋; 审校 田建华)