美国数据：1月2日当周美国房屋抵押贷款申请增加，购房和再融资申请双增

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
路透纽约1月7日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请增加，因利率下降。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，1月2日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升11.1%。
MBA经季节调整后的再融资申请指数上升16.0%，购房贷款申请指数上升4.5%。
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30年期固息抵押贷款利率平均为4.01%，较前一周的4.04%下降3个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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路透5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，电池制造商理士国际技术有限公司(理士国际)的三年期再融资规模已从1.5亿美元提高到了2亿美元。