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债券 | 2015年 1月 7日 星期三 20:17 BJT

美国数据：1月2日当周美国房屋抵押贷款申请增加，购房和再融资申请双增

路透纽约1月7日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请增加，因利率下降。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，1月2日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升11.1%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上升16.0%，购房贷款申请指数上升4.5%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

30年期固息抵押贷款利率平均为4.01%，较前一周的4.04%下降3个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
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