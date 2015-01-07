国际油市：布兰特原油存在短期内跌至每桶40美元的风险--美银美林

投行观点：Garmin Ltd目标价由55下调至50美元--摩根大通
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路透1月7日 - 美银美林 表示，布兰特原油期货短期内有可能达到每桶40美元，沙特等石油产出国除了减产别无他法。
该行在周二的一份研究报告中写道：“西德克萨斯中质油和布兰特原油存在越来越大的分别跌至35美元和40美元的风险，从而促使非OPEC石油生产国或沙特减产。”
美银美林称，原油期货的期限结构继续疲弱，库存持续攀升，从而为今年第一季油价继续下跌铺平道路。
该行表示，若想托底油价，需要非OPEC国家、OPEC成员国削减产量，或是全球石油需求改善。不过当前上述因素似乎都不会出现。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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