全球航运：波罗的海乾散货运价指数回落，因海岬型船运价跌至纪录低位

路透1月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三回落，因海岬型和巴拿马型船舶运价指数进一步走低。

乾散货运价指数跌14点，或1.85%，报744点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 重挫35点，或8.1%，至397点，此为波罗的海贸易海运交易所自1999年3月收集数据以来的纪录新低。日均获利回落73美元，报4,967美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑14点，或1.76%，报780点。日均获利降106元，至6,219美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)