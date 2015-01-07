欧洲汇市：英镑跌穿1.51美元，至约18个月低位

* 英镑兑美元交投在2013年7月来最低位附近

* 英镑贸易加权指数跌势在新年后加速

* 部分大型银行建议做空英镑/美元

路透伦敦1月7日 - 英镑兑美元周三跌至约18个月低位，因美国经济数据强劲直指就业市场不断改善，且投资者推后对英国升息的押注。

有迹象显示英国经济复苏可能失去动能，令投资者将英国央行首次加息的预期时间推迟到明年。在六个月前，许多人还预期英国央行会在2014年底前升息。

不过，虽然英镑兑美元稳步走弱，但截至今年年初，英镑兑一篮子货币 较去年7月高位只下跌了不到1%，随后又在三天里下挫了1.6%。

美银美林、摩根士丹利和纽约梅隆银行等大行都预计英镑年初下滑。

“我们仍倾向于做空英镑/美元，而非做空欧元，”法国兴业银行(Societe Generale)分析师Kit Juckes周三在客户报告中称。

“配置仓位的难度降低，疲弱的英国经济数据继续让市场意外，政治不确定性的拖累也会在未来几个月成为常见主题。”

英镑兑美元下跌0.4%至1.5090美元，在民间就业服务机构ADP Employer Services公布美国民间就业数据好于预期后，英镑跌至约18个月低位1.5077美元。该报告带动美国公债收益率上升，且支撑美元。美国非农就业报告将在周五出炉。

英镑兑欧元 升至0.7835英镑。