欧元债市：德债收益率反弹，因欧元区数据显示出的通缩现象为“良性”

* 欧元区12月总体通胀率为负值，为四年来首见

* 核心通胀部分缓解了通缩忧虑，遏制市场升势

* 对欧洲央行祭出QE的押注未变

* 希腊公债收益率急升，因担心希腊退出欧元区

路透伦敦1月7日 - 德国公债收益率周三脱离纪录低位，此前欧元区通胀数据显示油价不断下跌并没有拉低其他商品和服务的价格，不过，对欧洲央行将进一步放宽政策的预期仍然很高。

通胀数据将如何影响欧洲央行政策的臆测是左右欧元区市场的主要因素，但希腊10年期公债收益率升至10%以上，因希腊可能退出欧元区的忧虑再次浮现。

欧盟统计局公布，欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.2%。路透调查预估为下降0.1%。

不过，扣除能源和未加工食品的核心通胀率持稳在0.7%，该数据是欧洲央行委员过去最为关注的数据。扣除烟酒的通胀率小升0.8%。

这令一些人预计油价下跌可能导致消费者可用于购买其他商品和服务的可支配资金增加，从而使整体通胀在未来上升。

“搞清楚目前是哪些商品的价格回落至关重要，”Lombard Odier的首席分析师Samy Chaar说，“通胀数据因油价下跌而回落。整体而言，今日数据显示出的去通胀现象是良性的。”

10年期德债收益率 升2个基点，报0.48%，脱离稍早触及的0.433%的纪录低位。荷兰、比利时、奥地利和芬兰公债收益率也从低位反弹。

市场仍预计欧洲央行将在年初推出大规模公债购买计划以应对欧元区滑入长期通缩的风险。

30年期德债收益率盘中低见1.06%，低于可比日本公债收益率。上次长期德债收益率低于日本公债收益率是在2012年年中欧元区债务危机最严重的时候。这反映了市场担心欧元区可能滑入长期通缩。

希腊10年期公债收益率 升148个基点，报11.07%，三年期希腊公债收益率升近2个百分点，至15.59%。(完)

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