纽约期市：阿拉比卡咖啡期货大涨后缩减升幅，因技术阻力和生产商卖出

路透纽约/伦敦1月7日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三收高，在飙升逾4%后缩减涨幅，因市场遇到技术阻力，以及巴西天气忧虑令市场上涨三天后，生产商卖出。

伦敦可可上涨，受英镑兑美元下跌支撑。可可期货下跌，在上日急升后盘整。

近月3月阿拉比卡咖啡期货 上涨0.15美分，或0.1%，收报每磅1.7505美元。该合约稍早飙升逾4%，至1.8285美元的一个月高位，此为50日移动均线切入位。该合约之前两日累计升幅达8.6%。