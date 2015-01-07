纽约期市：阿拉比卡咖啡期货大涨后缩减升幅，因技术阻力和生产商卖出

投行观点：Garmin Ltd目标价由55下调至50美元--摩根大通
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路透纽约/伦敦1月7日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三收高，在飙升逾4%后缩减涨幅，因市场遇到技术阻力，以及巴西天气忧虑令市场上涨三天后，生产商卖出。
伦敦可可上涨，受英镑兑美元下跌支撑。可可期货下跌，在上日急升后盘整。
近月3月阿拉比卡咖啡期货 上涨0.15美分，或0.1%，收报每磅1.7505美元。该合约稍早飙升逾4%，至1.8285美元的一个月高位，此为50日移动均线切入位。该合约之前两日累计升幅达8.6%。
“一些生产商在这些水平卖出，”一美国交易商表示。
3月罗布斯塔咖啡 上升28美元，或1.4%，收报每吨1,980美元，日高在1,989美元。
纽约3月可可价格 升10美元，或0.3%，收报每吨2,912美元，伦敦5月可可 上涨19英镑，或1%，收报每吨1,983英镑。
近月原糖 下跌0.09美分，或0.6%，收报每磅14.78美分。3月白糖期货 下跌3.00美元，或0.8%，收报每吨389.90美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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