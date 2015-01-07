芝加哥期市：CBOT玉米期货大跌2%，因美国乙醇库存高企和美元上涨

澳新汇市：澳元急挫至四个月低位；新西兰元走势脆弱
路透悉尼/惠灵顿5月4日 - 澳元周四跌至四个月低位；新西兰元走势脆弱，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对经济增长仍看法乐观，助美元一臂之力。
路透芝加哥1月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌2% ，交易商称，因担心乙醇库存膨涨将导致玉米需求下降，且美元走强可能 抑制美国玉米出口需求。 交投最活跃的3月玉米 跌穿10日和20日移动均线，至3.95-3/4美 元日内低位，之后在40日移动均线寻获支撑。 投资基金是主要卖家，交易商在周一多份美国农业部作物报告出炉前 调整头寸，预料政府将预计截至12月1日美国玉米库存水平将为历来同期 最高。 能源资料协会(EIA)稍早表示，上周美国乙醇库存为近两年来最高， 而上周乙醇生产连续第二周下降。 在EIA数据公布后，CBOT乙醇价格扩大跌幅，近月期货 触及四 年半低位。 3月玉米 下跌8-3/4美分，报每蒲式耳3.96-1/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为188,622口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透悉尼/惠灵顿5月4日 - 澳元周四跌至四个月低位；新西兰元走势脆弱，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对经济增长仍看法乐观，助美元一臂之力。
路透首尔5月4日 - 韩国股市周四盘中涨至纪录高位，受乐观的第二季企业获利展望提振，同时市场寄望新总统将出台经济刺激措施，也支撑人气。 0221 GMT，韩国综合股价指数 上扬0.6%至2,233.63点，稍早曾触及纪录高点2,234.38点。 市场预计，新的韩国领导人将增加支出来支持经济增长，这将对企业有利。这一高涨的预期也刺激了韩股需求。韩国将在5月9日举行总统选举。 “市场参与者对韩国经济将走强的预期非常高，因所有候选人都承诺刺激内需，”韩国投资证券(KIS)的股票分析师Song Seung-yeon说。 Song预计强劲出口将在第二季支撑企业获利。她还称，综合股价指数很快将高见2,350点，可能是在上半年后段或是下半年前段。 “综合股价指数在触及上述高点后可能会回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)看来可能会在未来的政策会议上升息，”Song并称。 外资今日料买超韩股，截至中午时分已买入1,566亿韩元(1.3829亿美元)韩股。 市场权重股三
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。