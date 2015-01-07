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市场报道 | 2015年 1月 8日 星期四 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货大跌2%，因美国乙醇库存高企和美元上涨

路透芝加哥1月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌2%
，交易商称，因担心乙醇库存膨涨将导致玉米需求下降，且美元走强可能
抑制美国玉米出口需求。
        
    交投最活跃的3月玉米 跌穿10日和20日移动均线，至3.95-3/4美
元日内低位，之后在40日移动均线寻获支撑。

    投资基金是主要卖家，交易商在周一多份美国农业部作物报告出炉前
调整头寸，预料政府将预计截至12月1日美国玉米库存水平将为历来同期
最高。
    
    能源资料协会(EIA)稍早表示，上周美国乙醇库存为近两年来最高，
而上周乙醇生产连续第二周下降。
    
    在EIA数据公布后，CBOT乙醇价格扩大跌幅，近月期货 触及四
年半低位。
     
    3月玉米 下跌8-3/4美分，报每蒲式耳3.96-1/4美元。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为188,622口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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