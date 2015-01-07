芝加哥期市：CBOT玉米期货大跌2%，因美国乙醇库存高企和美元上涨

韩国金融市场：强劲业绩预估提振股市创纪录新高；FED决议后韩元下滑

路透首尔5月4日 - 韩国股市周四盘中涨至纪录高位，受乐观的第二季企业获利展望提振，同时市场寄望新总统将出台经济刺激措施，也支撑人气。 0221 GMT，韩国综合股价指数 上扬0.6%至2,233.63点，稍早曾触及纪录高点2,234.38点。 市场预计，新的韩国领导人将增加支出来支持经济增长，这将对企业有利。这一高涨的预期也刺激了韩股需求。韩国将在5月9日举行总统选举。 “市场参与者对韩国经济将走强的预期非常高，因所有候选人都承诺刺激内需，”韩国投资证券(KIS)的股票分析师Song Seung-yeon说。 Song预计强劲出口将在第二季支撑企业获利。她还称，综合股价指数很快将高见2,350点，可能是在上半年后段或是下半年前段。 “综合股价指数在触及上述高点后可能会回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)看来可能会在未来的政策会议上升息，”Song并称。 外资今日料买超韩股，截至中午时分已买入1,566亿韩元(1.3829亿美元)韩股。 市场权重股三