全球金市：金价因美元上涨而下滑，在美联储会议记录公布后仍然下跌

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
* 美元兑一篮子货币上涨0.6%
* 希腊政治忧虑提振避险买需
* 金价对美联储会议记录反应不大
路透伦敦1月7日 - 金价周三下跌，结束三日涨势，因美元和股市上升，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月会议记录显示美联储的利率立场维持不变。
美联储会议记录没有意外。美联储12月会议记录显示，会上决策者继续规划在今年稍后开始升息，但对如何沟通意图显然进行了激烈的讨论。
2022 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,215.93美元，在上日涨至12月15日来最高的1,222.40美元。
美国2月期金 跌0.7%，收报每盎司1,210.7美元。
BMO Capital Markets金属交易部董事Tai Wong说，美联储会议记录不是左右市场旳事件。
“今早有一些结清头寸，之后在余下的交易时间金价稳定，”他说。
ScotiaMocatta技术分析师表示，黄金收位的短期阻力位预料在每盎司1,220美元，若收在1,220美元以上，焦点将转向进一步上升，目标在1,250美元。
美元兑主要货货币 上涨0.6%，接近九年峰值。美元上涨令美元计价的黄金对持有其他货币的投资者来说更昂贵。
市场等待周五出炉的非农就业报告，寻找美联储升息时机的新线索。
现货银 扭转稍早跌势，上涨0.2%，报每盎司16.65美元。现货铂金 上扬0.3%，报每盎司1,227美元。现货钯金 跌1.4%，报每盎司795.02美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。