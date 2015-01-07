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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 35.66 -1.42 -3.83 2147321

搜狐 50.72 +0.05 +0.10 243707

网易 102.62 +1.52 +1.50 645412

百度 224.35 +4.17 +1.89 2272492

台湾

台湾积体电路 21.67 +0.31 +1.45 1685749

联电 2.26 +0.04 +1.80 113471

日月光 6.07 +0.11 +1.85 198279

硅品精密 7.51 +0.03 +0.40 462831

和信超媒体 0.93 +0.04 +3.98 76272

友达 5.67 +0.30 +5.59 188108

中华电信 29.27 +0.26 +0.90 58150

台湾国际航电 51.45 +0.94 +1.86 1748887

香港

中国移动 59.57 +2.87 +5.06 224763

中国联通 13.76 +0.25 +1.85 142435

中国电信 57.97 +0.58 +1.01 6204

中芯国际 4.56 +0.04 +0.89 14111

电讯盈科 6.57 -0.11 -1.65 852

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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