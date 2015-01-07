《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月7日

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 35.66 -1.42 -3.83 2147321
搜狐 50.72 +0.05 +0.10 243707
网易 102.62 +1.52 +1.50 645412
百度 224.35 +4.17 +1.89 2272492
台湾
台湾积体电路 21.67 +0.31 +1.45 1685749
联电 2.26 +0.04 +1.80 113471
日月光 6.07 +0.11 +1.85 198279
硅品精密 7.51 +0.03 +0.40 462831
和信超媒体 0.93 +0.04 +3.98 76272
友达 5.67 +0.30 +5.59 188108
中华电信 29.27 +0.26 +0.90 58150
台湾国际航电 51.45 +0.94 +1.86 1748887
香港
中国移动 59.57 +2.87 +5.06 224763
中国联通 13.76 +0.25 +1.85 142435
中国电信 57.97 +0.58 +1.01 6204
中芯国际 4.56 +0.04 +0.89 14111
电讯盈科 6.57 -0.11 -1.65 852
(完)
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路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。