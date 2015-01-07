澳新经济指标预测--1月8日-1月15日****

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月5日当周 1月8日(四) 0030 澳洲建筑许可 11月 -3.5% +11.4% 民间住宅许可 -- -0.2% 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +8.8% 1月9日(五) 0030 澳洲零售销售(较上月) 11月 +0.2% +0.4% 1月12日当周 1月12日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 12月 -- -5.4% 网上招聘广告 -- +0.9% 0030 澳洲房屋融资 11月 -- +0.3% 投资性房屋融资 -- +1.0% 1月13日(二) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +3.3% 1月14日(三) 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.5% 1月14-15日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 12月 -- +3.3% (较上年同期) -- +6.0% 1月15日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 12月 -- 增加4.27 全职就业人口(万人) -- 增加0.18 就业参与率 -- 64.7% 失业率 -- 6.3% (完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。