澳新经济指标预测--1月8日-1月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月5日当周 1月8日(四) 0030 澳洲建筑许可 11月 -3.5% +11.4% 民间住宅许可 -- -0.2% 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +8.8% 1月9日(五) 0030 澳洲零售销售(较上月) 11月 +0.2% +0.4% 1月12日当周 1月12日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 12月 -- -5.4% 网上招聘广告 -- +0.9% 0030 澳洲房屋融资 11月 -- +0.3% 投资性房屋融资 -- +1.0% 1月13日(二) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +3.3% 1月14日(三) 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.5% 1月14-15日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 12月 -- +3.3% (较上年同期) -- +6.0% 1月15日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 12月 -- 增加4.27 全职就业人口(万人) -- 增加0.18 就业参与率 -- 64.7% 失业率 -- 6.3% (完)