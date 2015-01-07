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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 06:12 BJT

《日本重要政经日程》--1月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    1月7日(三)
    
    2350 - 资本流动数据
    
    1月8日(四)
    
     --  - Fast Retailing Co Ltd 公布季报
    
    0120 - 标售三个月期贴现债券(完)
    
        
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            


 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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