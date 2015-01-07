加拿大股市：上涨，因美国数据正面且油价攀升

路透多伦多1月7日 - 加拿大主要股指周三微幅上涨，受助于美国经济数据正面和油价跌势暂停，提振市场人气。尽管油价小升，但能源股下跌。

油价周三收高，结束之前四日跌势，不过，能源股仍然下滑。其中，Canadian Natural Resources 下挫2%至32.18加元，Canadian Oil Sands 大跌5.6%至7.99加元。

美国11月贸易逆差收窄至11个月低位，因油价下滑导致进口额下降，降幅超过了可能因西海岸一主要港口劳资纠纷导致的出口减少。