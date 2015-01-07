加拿大股市：上涨，因美国数据正面且油价攀升

投行观点：Five9 Inc目标价由18上调至22美元--巴克莱
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路透多伦多1月7日 - 加拿大主要股指周三微幅上涨，受助于美国经济数据正面和油价跌势暂停，提振市场人气。尽管油价小升，但能源股下跌。
加拿大主要股指反弹，之前两日大跌，因担心全球石油供应过剩，令油气股下挫。
油价周三收高，结束之前四日跌势，不过，能源股仍然下滑。其中，Canadian Natural Resources 下挫2%至32.18加元，Canadian Oil Sands 大跌5.6%至7.99加元。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上涨38.23点，或0.27%，报14,285点。10大类股中，有八种收高。
美国11月贸易逆差收窄至11个月低位，因油价下滑导致进口额下降，降幅超过了可能因西海岸一主要港口劳资纠纷导致的出口减少。
反映美国经济强劲的迹象往往会提振加拿大市场人气。加拿大是美国最大贸易伙伴。(完)
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