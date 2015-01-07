《焦点》美联储加紧规划升息，对如何沟通意图展开激烈讨论

透过说明新的前瞻性指引与其之前的声明一致，委员会希望“避免新措辞被错误解读为委员会政策意图发生改变，”暗示升息时间已经接近。

美联储主席叶伦在12月17日的记者会中澄清，“耐心”的措辞意味着美联储至少在“几次”会议之内不会升息。

“在我看来，美联储似乎是想选择站在‘别太担心联储会太快升息’这派看法的的一边，”波士顿Fiduciary Trust Co投资长Michael Mullaney表示。

“如果美联储在今年稍后继续这么说，那很好，不过很多人会认为最好年底之前什么都不会发生，因为油价造成全球景况疲弱，”Mullaney表示。(完) (编译 徐文焰/杜明霞/陈宗琦；审校 张荻)