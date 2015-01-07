版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 07:01 BJT

****日韩经济指标预测--1月8日-1月15日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：    
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值         
    
    1月5日当周
    
    1月7日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周          --  卖超13,620
         外国投资日本股票(亿日圆)                                   --   卖超3,871
    
    1月8日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         12月          --      12,691
    
    1月9日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                         11月          --        +0.4
             领先指标(较前月)                                       --        -1.6
    
    1月12日当周
    
    1月12日(一)
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     12月          --       -2.1%
             进口物价(较上年同期)                                   --       -7.9%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                 12月          --       +2.7%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)             11月          --   盈余8,334

    1月13日(二)
    0500 日本服务业景气判断指数                       12月          --        41.5
    2300 韩国失业率                                   12月          --        3.4%

    1月14日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                      11月          --       +8.1%
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                 12月          --       -0.2%      
                             (较上年同期)                           --       +2.7%
    2350 日本机械订单(较前月)                         11月          --       -6.4%
                     (较上年同期)                                   --       -4.9%

    1月15日(四)
    --   韩国央行利率决议　　　　　　　　　　　　　    1月          --        2.0%(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐