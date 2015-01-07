日韩经济指标预测--1月8日-1月15日****

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月5日当周 1月7日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 卖超13,620 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,871 1月8日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,691 1月9日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- +0.4 领先指标(较前月) -- -1.6 1月12日当周 1月12日(一) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 12月 -- -2.1% 进口物价(较上年同期) -- -7.9% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 12月 -- +2.7% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 11月 -- 盈余8,334 1月13日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 41.5 2300 韩国失业率 12月 -- 3.4% 1月14日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 11月 -- +8.1% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 12月 -- -0.2% (较上年同期) -- +2.7% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -- -6.4% (较上年同期) -- -4.9% 1月15日(四) -- 韩国央行利率决议 1月 -- 2.0%(完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。