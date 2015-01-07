《焦点》美联储看淡全球动荡局面，坚信美国经济复苏难以逆转

但分析师认为，低廉油价带来的正面效应才刚刚开始，料会使美联储坚定地保持正轨，即便油价下跌未来数月将推动通胀率进一步远离美联储的目标。

贸易逆差缩窄促使分析师上调对2014年经济成长预估。

油价下跌还给消费者省下数以千亿计美元，这种趋势在11月零售销售数据中开始明显显现。12月的数据料仍然强劲，全美零售商联合会预计12月零售销售较上年同期成长4.1%。

**债券收益率下降**

Cornerstone Macro分析师Roberto Perli在最近的一份分析称，美国公债收益率稳步下跌，更多地说明了油价下跌推动下的通胀趋势及其对经济的较长期影响，但对未来利率趋势预期的反映较少。

他说，公债收益率下跌，部分原因是由于在对经济成长的预期继续升温之际，投资者抵销通胀的需求也在下降。

“投资者可能倾向于假定债券市场正对美国经济释出非常悲观的讯息，但实际上，债市传达的状况完全相反，”Perli写道。