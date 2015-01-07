美国债市：公债价格基本持平，因担忧全球经济放缓

* 长债收益率从纪录低位附近回升

* 指标10年期公债收益率收在2%以下

路透纽约1月7日 - 美国公债价格周三从深度下跌中反弹，基本收平，因投资者仍然担忧全球经济可能放缓。

公债价格深度下跌，直至美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录。美联储会议记录称，美国经济强劲，且暗示联储仍在2015年升息计划的轨道之上。

“对市场而言，美联储会议记录略为正面，但它不是转折点，”PAAMCO董事总经理Putri Pascualy说。

指标10年期公债收益率 在纽约交易时段短暂上升至2%以上，周二跌穿2%，此为10月来首见。

路透数据显示，10年期公债收益率收报1.97%，价格小跌3/32。一周前该收益率为2.174%。

30年期公债收益率 报2.535%，在一周前即2014年底报2.753%。周三30年期公债收益率最高升至2.572%。周二该收益率接近2012年7月创下的纪录低位。

Franklin Templeton固定收益部董事Roger Bayston表示，交易商再次注视油价不断下跌，这表明经济需求不断走弱和预期欧洲央行将出台大规模购债计划以抗击欧元区滑入衰退经济。

“美国和欧洲利差是人们焦点所在，”Bayston说。

路透数据显示，短债在周三尾盘涨跌互见。

美国股市周三上涨逾1%，在连跌五日后反弹，受助于民间就业数据强劲和最新的美联储会议记录显示美联储不急于开始加息，令投资者宽心。 (完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价