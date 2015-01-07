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1月7日SPDR黄金持仓量较前一交易日减少0.42%或2.99吨，至...
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2015年 1月 8日 星期四 06:48 BJT
1月7日SPDR黄金持仓量较前一交易日减少0.42%或2.99吨，至704.83吨
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投行观点：Five9 Inc目标价由18上调至22美元--巴克莱
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
投行观点：Emerge Energy Services LP评级由持有上调至买入--Stifel
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