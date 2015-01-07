《焦点》德国总理梅克尔表示，希望希腊继续留在欧元区

不愿具名的几名德国官员周三对路透表示，包括希腊可能退出欧元区的情境，都被政府技术专家提出来检视。

在对与希腊新政府就纾困条款可能出现的冲突进行规划之际，他们也探讨了万一左翼激进联盟党在1月25日的大选中胜选执政，与其进行政治妥协的可行性。

这几名官员称，他们认为希腊退出欧元区的可能性极低，表示如果左翼激进联盟党胜选，并能组成执政联盟，尽管这仍远未确定，他们有信心欧元区能与该党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)达成协议。

**可接受的政治妥协**

“首先他得胜选，然后组成执政联盟。那需要一段时间，”一名资深官员表示。

“这不是欧元区存亡的问题，而是要找出让人可以接受的政治妥协。”