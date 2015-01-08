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货币新闻 | 2015年 1月 8日 星期四 08:06 BJT

《焦点》德国总理梅克尔表示，希望希腊继续留在欧元区

虽说在选举结果明朗之前还不好与齐普拉斯展开正式谈判，但德国和欧盟都感觉，如果齐普拉斯获胜，与他达成某种协议并非没有可能。

完全豁免希腊债务的可能已被排除，但把希腊所欠欧盟的贷款期限延长至30年以上，似乎是欧盟伙伴国可以接受的一个选项。

“我并不认为左翼激进联盟上台后还会这样不顾一切，”一名欧元区官员表示。

“他们明白不能太极端，还必须要考虑现实情况。”

包括梅克尔所属保守党资深成员Michael Fuchs在内的一些政府幕僚采取了强硬路线，但另外一些人则称，希腊退出欧元区会成为一个危险的先例。

欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)批评称，希腊退出欧元区为“不负责任的猜测”。舒尔茨是德国社会民主党成员。

他说，这一猜测将给人以希腊人不能通过投票决定自己命运的印象，最终或将把他们推向激进势力。(完) (编译 郑茵/陈宗琦/王颖；审校 杜明霞/张荻/徐文焰)
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