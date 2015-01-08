《焦点》德国总理梅克尔表示，希望希腊继续留在欧元区

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
虽说在选举结果明朗之前还不好与齐普拉斯展开正式谈判，但德国和欧盟都感觉，如果齐普拉斯获胜，与他达成某种协议并非没有可能。
完全豁免希腊债务的可能已被排除，但把希腊所欠欧盟的贷款期限延长至30年以上，似乎是欧盟伙伴国可以接受的一个选项。
“我并不认为左翼激进联盟上台后还会这样不顾一切，”一名欧元区官员表示。
“他们明白不能太极端，还必须要考虑现实情况。”
包括梅克尔所属保守党资深成员Michael Fuchs在内的一些政府幕僚采取了强硬路线，但另外一些人则称，希腊退出欧元区会成为一个危险的先例。
欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)批评称，希腊退出欧元区为“不负责任的猜测”。舒尔茨是德国社会民主党成员。
他说，这一猜测将给人以希腊人不能通过投票决定自己命运的印象，最终或将把他们推向激进势力。(完) (编译 郑茵/陈宗琦/王颖；审校 杜明霞/张荻/徐文焰)
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透5月2日 - 东南亚股市周二多数收高，新加坡股市 创2015年7月以来最高收位，银行股财报优于预期带动股价上扬。 金融股领涨，星展集团控股 周二公布季度获利高于市场预期。 上周大华银行 亦公布强劲季度获利。 马来西亚股市 收在近两年来的最高位，金融和消费板块领涨，按资产计为该国第二大银行的联昌国际集团(CIMB)收涨2.4%。 菲律宾股市 收涨0.6%，受工业和地产板块涨势支持。地产开发商SM Prime Holdings 为涨幅居前的个股，上涨3%。 印尼股市 扭转早前涨势小幅低收，4月该国通胀年率升至13个月以来的最高水平，超过路透调查的预测。 长周末假期过后，亚洲市场普遍表现更强一些，投资者进行看涨押注，因隔夜美股反弹，以及围绕朝鲜的地缘政治担忧放缓，提振市场人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至2015年6月以来的最高位
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。