《焦点》德国总理梅克尔表示，希望希腊继续留在欧元区

虽说在选举结果明朗之前还不好与齐普拉斯展开正式谈判，但德国和欧盟都感觉，如果齐普拉斯获胜，与他达成某种协议并非没有可能。

完全豁免希腊债务的可能已被排除，但把希腊所欠欧盟的贷款期限延长至30年以上，似乎是欧盟伙伴国可以接受的一个选项。

“我并不认为左翼激进联盟上台后还会这样不顾一切，”一名欧元区官员表示。

“他们明白不能太极端，还必须要考虑现实情况。”

包括梅克尔所属保守党资深成员Michael Fuchs在内的一些政府幕僚采取了强硬路线，但另外一些人则称，希腊退出欧元区会成为一个危险的先例。

欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)批评称，希腊退出欧元区为“不负责任的猜测”。舒尔茨是德国社会民主党成员。